Paternò, via alla rimozione della cenere: dal 25 agosto raccolta porta a porta, poi pulizia delle strade

PATERNÒ – A partire da martedì 25 agosto 2026 prenderà il via la raccolta porta a porta della cenere vulcanica accumulata dopo la recente attività dell’Etna.

Si tratta della prima fase degli interventi programmati: inizialmente verrà effettuato il ritiro della cenere direttamente presso le abitazioni, mentre nei giorni successivi saranno avviate anche le operazioni di pulizia delle strade e degli altri spazi pubblici della città.

I cittadini sono invitati a raccogliere la cenere proveniente dallo spazzamento di balconi, terrazze, cortili e aree private e a conferirla all’interno di sacchetti resistenti e trasparenti, che dovranno essere esposti per consentire il ritiro.

È importante utilizzare sacchetti sufficientemente robusti, considerando il peso che la cenere può raggiungere, e seguire le indicazioni previste per agevolare il lavoro degli operatori.

La raccolta porta a porta rappresenterà quindi il primo passaggio di un intervento più ampio che, successivamente, interesserà anche la pulizia e la rimozione della cenere dalle strade cittadine e dagli spazi pubblici.