🔴 Paternò, ancora blackout oggi: segnalazioni da più parti della città

Caldo e blackout, nuova giornata difficile: disagi in diverse zone di Paternò

Continuano anche nella serata di oggi, mercoledì 22 luglio 2026, i disagi legati alla rete elettrica a Paternò.

Per oggi, in alcune zone della città, si stanno registrando nuove interruzioni di corrente. In redazione stanno arrivando diverse segnalazioni da parte dei cittadini, alcuni dei quali riferiscono di essere senza luce già da diverse ore.

Tra le aree segnalate ci sono Scala Vecchia, via Balatelle e via Catania, mentre altre segnalazioni riguardano differenti punti della città.

La situazione arriva al termine di giornate caratterizzate da temperature molto elevate, con un forte utilizzo di climatizzatori e sistemi di raffrescamento che sta facendo crescere notevolmente i consumi di energia elettrica.

Per alcune famiglie il disagio non riguarda soltanto la luce. Nei condomini e nelle abitazioni dove l’acqua viene spinta ai piani attraverso autoclavi e pompe elettriche, la mancanza di corrente può provocare anche problemi nell’erogazione dell’acqua.

Una situazione particolarmente pesante soprattutto nelle ore serali e per anziani, bambini e persone fragili, costretti a fare i conti con il caldo senza poter utilizzare normalmente climatizzatori e altri apparecchi elettrici.

La situazione resta da monitorare nelle prossime ore.

Anche nella vostra zona manca la corrente? Segnalateci la via o il quartiere.