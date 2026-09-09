Paternò, via Fiume dissestata: basole divelte e pericolo per chi transita
La segnalazione di una cittadina: alcune pietre sono finite sulla carreggiata e avrebbero già causato danni alle gomme di alcune auto.
PATERNÒ – Basole divelte, buche e pietre fuori sede lungo via Fiume, a Paternò. È quanto segnalato da una cittadina che ha inviato alla redazione alcune immagini della situazione presente lungo la strada.
In diversi punti la pavimentazione risulta fortemente dissestata, con alcune basole completamente staccate e altre spostate rispetto alla loro sede originaria. In alcuni casi, secondo quanto riferito, le pietre sarebbero finite anche al centro della carreggiata, creando un potenziale pericolo per automobilisti, motociclisti e pedoni.
La situazione, sempre secondo la segnalazione, andrebbe avanti da circa una settimana. Alcuni veicoli avrebbero già riportato danni agli pneumatici dopo il passaggio sui tratti più compromessi.
La cittadina racconta inoltre di essersi fermata nei giorni scorsi con il proprio furgone per spostare alcune basole finite sulla strada, nel timore che potessero provocare ulteriori danni ai mezzi in transito.
La richiesta è quella di un intervento urgente di messa in sicurezza e ripristino della pavimentazione lungo via Fiume.