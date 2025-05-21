PATERNÒ. Via Libertà, segnalazione di una lettrice: “Le sbarre si abbassano senza preavviso” – Madre con figli rischia l’incidente

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una cittadina residente lungo la Strada Provinciale 57, che collega Paternò a Ragalna, la quale denuncia un grave episodio di potenziale pericolo verificat...

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una cittadina residente lungo la Strada Provinciale 57, che collega Paternò a Ragalna, la quale denuncia un grave episodio di potenziale pericolo verificatosi ieri presso un passaggio a livello di via Libertà a Paternò.

“Buon pomeriggio, vorrei condividere con voi quello che oggi è successo per l’ennesima volta. Io abito sulla strada provinciale 57 che porta a Ragalna. Ieri, come ogni giorno, mi ritiravo da scuola con i miei figli e, com’è accaduto altre volte, mi sono pericolosamente ritrovata tra i binari della ferrovia mentre si abbassavano le transenne — ancora una volta senza preavviso acustico o luminoso.

Mi sono presa dal panico e ho invaso il senso opposto di marcia per non essere presa in pieno. Se fosse sopraggiunta una macchina, sarebbe stato impatto sicuro. A chi posso rivolgermi per denunciare questa cosa gravissima?”

La segnalazione, che riportiamo integralmente, è stata inviata in redazione da una nostra lettrice, che intende richiamare l’attenzione su un problema di sicurezza che — secondo quanto riferito — si starebbe verificando in maniera ricorrente. In particolare, si tratterebbe di un malfunzionamento del sistema di segnalazione del passaggio a livello, che causerebbe l’abbassamento delle barriere senza alcun avviso luminoso o sonoro preventivo.

La lettrice riferisce di essersi trovata più volte in situazioni di pericolo, con il rischio concreto di impatto, specie in presenza di traffico o veicoli provenienti in senso opposto.

La redazione si limita a riportare i fatti così come descritti dalla cittadina, ritenendo la segnalazione di evidente interesse pubblico, abbiamo provveduto a girarla agli enti competenti.