PATERNO'. VIA LUIGI RIZZO: LA SEGNALAZIONE DI UN LETTORE
Un nostro lettore, ci ha scritto inviandoci una foto e segnalando un abbandono di rifiuti in centro a Paternò.
"C’è una via che si chiama via Luigi Rizzo dove vi è situazione di degrado che si ripete da diverso tempo nella via con esposizione dei sacchi dell’indifferenziata e rifiuti abbandonati sui marciapiedi, Spero che chi ha competenza voglia provvedere al più presto. L'estate è alle porte."
Le foto allegate alla segnalazione non lasciano spazio a interpretazioni: i rifiuti giacciono sul bordo del muro in una sorta di discarica a cielo aperto.