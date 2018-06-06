PATERNO': VIA REGGIO, SI APRE PICCOLA VORAGINE IN STRADA - LE FOTO
A cura di Redazione
06 giugno 2018 22:29
Serata di paura un via Reggio per l apertura di una voragine.
Una parte della strada ha ceduto creando paura ai residenti ed anche un alta pericolosità della stessa.
Sul posto i tecnici del Comune ed i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, per mettere al riparo i residenti e cercare di capire il motivi.
La strada è stata chiusa al transito di pedoni e mezzi.
