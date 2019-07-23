PATERNO': VIA SAN MARCO, ALIMENTI NON SCADUTI ABBANDONATI TRA I RIFIUTI

Quanto scoperto e denunciato da un nostro lettore attraverso un report fotografico inviato sul numero WhatsApp della redazione (393 9504777) farà sobbalzare dalla sedia numerose persone che magari fan...

Quanto scoperto e denunciato da un nostro lettore attraverso un report fotografico inviato sul numero WhatsApp della redazione (393 9504777) farà sobbalzare dalla sedia numerose persone che magari fanno fatica ad arrivare alla fine del mese.

Da un po di tempo, la via San Marco vengono abbandonati materiale di diverso tipo, copertoni, pezzi di auto, spazzatura ma la "spiacevole " sorpresa e trovare generi alimentari che non sono scaduti e che quindi sono perfettamente commestibili.

Ma a quanto pare chi li ha buttati lì non ne aveva realmente bisogno, sottraendoli magari a chi realmente è in stato di necessità.

«La cosa va avanti da tempo ormai – scrive il lettore – e viene abbandonato di tutto, proprio stamattina la brutta sorpresa di trovare un magazzino auto all'aperto, ma soprattutto questi alimenti ancora non scaduti, speriamo che questa segnalazione abbia dei risultati"