PATERNO. Via Santa Lucia, buca con tubo scoperto riemerge dopo sei mesi: nuova segnalazione

Una buca con un tubo scoperto, già segnalata sei mesi fa, torna a preoccupare i residenti di via Santa Lucia a Paternò.

La denuncia arriva nuovamente da un cittadino che, nella mattinata di oggi, lunedi 9 giugno, ha inviato nuove foto e dettagli della situazione, indicando il punto preciso: all’altezza del civico 36.

“Già a Natale avevo segnalato la presenza di questo tubo scoperto – scrive il cittadino – era stato coperto dopo circa venti giorni, ma con un rattoppo fatto alla meno peggio. Dopo le piogge, tutto è saltato nuovamente, ed eccoci punto e a capo.”

La situazione è resa ancora più critica dalla posizione del tubo: adiacente al marciapiede, viene continuamente calpestato dalle auto in sosta. Non si conosce con certezza la funzione del tubo, ma il residente esprime preoccupazione: “Con il caldo di questi giorni non so cosa possa accadere, non so se passano cavi elettrici.”

La segnalazione, già documentata dalla nostra redazione con un articolo pubblicato il 9 dicembre 2024, resta dunque attuale.

Nonostante un primo intervento, il problema non è stato risolto in modo definitivo. Oggi la buca è “meno scoperta”, ma solo perché il rattoppo parziale applicato mesi fa resiste in parte.

I residenti chiedono un intervento serio e duraturo, prima che la situazione possa peggiorare ulteriormente o causare danni a persone e mezzi.