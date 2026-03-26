Paternò, via Signorelli Sotera nel degrado: “Strada impraticabile”

PATERNO’ – Arriva una nuova segnalazione da parte di un cittadino sulle condizioni del manto stradale in città. Al centro della denuncia, il tratto iniziale di via Signorelli Sotera, descritto come fortemente deteriorato e pericoloso.

📸 Le immagini inviate mostrano una strada segnata da crepe profonde, avvallamenti e asfalto danneggiato, una situazione che rende difficoltoso il passaggio sia per i veicoli che per i pedoni.

A preoccupare maggiormente è la sicurezza dei pedoni, in particolare delle famiglie con bambini.

“È una zona abitata, attraversata da auto e pedoni – segnala il lettore –. Attraversarla con passeggini è difficile, perché le ruote si incastrano nelle crepature”.

Un disagio quotidiano che riguarda soprattutto chi si muove con bambini piccoli.

Oltre ai pedoni, anche gli automobilisti sono costretti a fare i conti con un fondo stradale irregolare che può causare danni ai veicoli e situazioni di pericolo, soprattutto nelle ore serali o in condizioni di scarsa visibilità.

🏚️ Disagio diffuso in città

La segnalazione si inserisce in un quadro più ampio di criticità legate alle condizioni delle strade cittadine, già oggetto di lamentele in diverse zone del territorio.

I residenti chiedono interventi urgenti di manutenzione per garantire sicurezza e decoro urbano.

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