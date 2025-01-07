PATERNÒ. VIA VINCENZO MONTI COME UNO "SCOLAPASTA": LA SEGNALAZIONE DI UNA LETTRICE SULLA PERICOLOSITÀ DELLA STRADA
PATERNO' – Una nuova segnalazione giunge in redazione per la rubrica Lo dico a 95047.it, portando all’attenzione una situazione di grande disagio e pericolo.
Una cittadina ci scrive per denunciare lo stato precario del manto stradale in via Vincenzo Monti, descritto come “uno scolapasta” a causa delle numerose buche presenti lungo tutta la via.
Il punto più critico sembra essere l’incrocio tra via Vittorio Monti e via Vespucci, dove una profonda voragine rappresenta un pericolo imminente per automobilisti e motociclisti.
Solo l'altro ieri sera, infatti, un giovane a bordo di uno scooter è finito dentro la buca, venendo sbalzato a terra.
Per fortuna, non si registrano conseguenze gravi per il ragazzo, ma l’episodio evidenzia la pericolosità della situazione, che rischia di provocare incidenti anche più gravi.
Il cittadino conclude il suo appello con una richiesta di intervento urgente, sottolineando come il tratto sia “davvero molto pericoloso”.
Ci uniamo alla segnalazione, invitando le autorità competenti a prendere provvedimenti tempestivi per garantire la sicurezza di tutti. La manutenzione delle strade non è solo una questione di decoro urbano, ma soprattutto di tutela della salute e della vita dei cittadini.