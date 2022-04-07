PATERNO': Viaggio nel mondo culturale di Mario Rapisardi

Venerdì 8 aprile 2022, con inizio alle ore 9:00, si svolgerà nell'Aula Magna dell'Istituto d'Istruzione Superiore “Mario Rapisardi” di Paternò un nuovo evento dedicato alla memoria del poeta ed intell...

Venerdì 8 aprile 2022, con inizio alle ore 9:00, si svolgerà nell'Aula Magna dell'Istituto d'Istruzione Superiore “Mario Rapisardi” di Paternò un nuovo evento dedicato alla memoria del poeta ed intellettuale etneo in occasione del 110mo anniversario della sua scomparsa. L'iniziativa, che rientra nelle “Giornate Rapisardiane”, ha come titolo: “Il Vate Etneo tra corrispondenza inedita e composizioni musicali”. Un viaggio tra storia, letteratura e arte.

L'evento multidisciplinare sarà introdotto dalla Dirigente Fiorella Baldo e condotto dal giornalista Salvo Fallica.

La Dirigente Fiorella Baldo spiega: “Continua con un evento ricco di contenuti multidisciplinari il nostro impegno nell'ottica del ricordo e dello studio del prestigioso poeta Mario Rapisardi con una visione di ampio respiro che lega locale e globale.

Dopo le analisi storiche e letterarie vogliamo approfondire in maniera più specifica le connessioni fra Letteratura, Poesia e Musica nella dimensione culturale del Vate Etneo. Letteratura e vita, storia ed arte. Riteniamo molto importante la ricostruzione del suo ruolo da protagonista culturale della sua epoca. In quest'ottica un contributo rilevante giungerà dall'intervento di G. Ornella Piazzese su un carteggio inedito. Tutti i contributi intellettuali saranno di notevole rilievo. La collaborazione fra docenti e studenti ha portato alla realizzazione di un “Murales” in omaggio del poeta. Queste iniziative si inseriscono nella nostra filosofia scolastica, didattica e pedagogica, ispirata da una concezione culturale che vede nella connessione fra le discipline un valore aggiunto. Con gli studenti al centro di tutte le attività intellettuali”.

Cruciale è la contestualizzazione del periodo storico-letterario e filosofico-scientifico in cui visse Mario Rapisardi, diversi protagonisti della grande letteratura europea di quell'epoca furono siciliani. Dunque, un forte collegamento fra la Sicilia ed il resto d'Europa. Ad introdurre questi aspetti sarà l'intervento della Docente di Storia e Filosofia Angela Rita Pistorio con delle riflessioni sull'Arte nel Positivismo.

Verranno poi analizzati aspetti inediti grazie al contributo intellettuale della studiosa G.Ornella Piazzese, docente di Lettere presso il Liceo Lombardo Radice di Catania. Il titolo del suo intervento è : “Notorietà del Rapisardi da un carteggio inedito, 1889-1895”.

Gli “Aspetti musicali” saranno a cura dei maestri Salvatore Coniglio e Tiziana Coniglio con la partecipazione straordinaria del Tenore M° Salvo Fresta: “La musica nella poesia del Rapisardi e la poesia del Rapisardi in musica”.

Nella fase conclusiva dell'evento verrà presentato il 'Murales': “Omaggio del Rapisardi al Rapisardi” a cura della professoressa Chiara Romeo. Vi sarà dunque la “Cerimonia dello svelamento”.

Ancora una volta gli studenti del Liceo Classico e del Liceo Artistico saranno protagonisti della giornata in maniera multidisciplinare.

Nello staff organizzativo dell'evento vi sono le docenti Angela Rita Pistorio, Chiara Romeo, Lorena Grazia Salfi ed il dottor Luigi Sanfilippo.