PATERNO'. VIALE DEI PLATANI, TRANSENNE RIMOSSE MA I DISAGI CONTINUANO. RESIDENTI ESASPERATI DAL RUMORE CONTINUO

A distanza di due settimane dalla prima segnalazione, la situazione in Viale dei Platani, all’altezza del civico 6, continua a destare preoccupazione. Una settimana fa, l’accesso all’area era stato te...

A distanza di due settimane dalla prima segnalazione, la situazione in Viale dei Platani, all’altezza del civico 6, continua a destare preoccupazione. Una settimana fa, l’accesso all’area era stato temporaneamente inibito a causa di una grata pericolante. Per garantire la sicurezza dei cittadini, erano state installate transenne e segnaletica mobile.

Negli ultimi giorni, però, le barriere sono state rimosse, senza che risultino eseguiti interventi di messa in sicurezza. Da allora, il disagio per i residenti non solo persiste, ma si è aggravato: da circa due settimane si registra un rumore continuo, sia di giorno che di notte, presumibilmente provocato dal transito di veicoli sopra la grata danneggiata.

Nonostante le ripetute sollecitazioni al Comune, ad oggi non è arrivato alcun riscontro ufficiale.

I residenti, ormai esasperati, si sono rivolti alla redazione di 95047 con la speranza che, portando alla luce il problema, si possa ottenere un intervento tempestivo da parte delle autorità competenti.

La comunità locale chiede che venga finalmente affrontato il problema per garantire sicurezza e tranquillità. I cittadini confidano che il disagio venga risolto nel più breve tempo possibile.