PATERNO'. Viale Kennedy al buio da un mese: tante segnalazioni dei nostri lettori preoccupati

Continuano ad arrivare alla nostra redazione numerose segnalazioni da parte dei cittadini che abitano nella zona di viale Kennedy a Paternò. Da circa un mese, infatti, l’intera area è completamente al...

Continuano ad arrivare alla nostra redazione numerose segnalazioni da parte dei cittadini che abitano nella zona di viale Kennedy a Paternò. Da circa un mese, infatti, l’intera area è completamente al buio a causa del mancato funzionamento dell’illuminazione pubblica.

Una situazione che sta creando non pochi disagi ai residenti e a chi quotidianamente transita da quella zona, aumentando i rischi per la sicurezza stradale e personale. «Ogni sera rientrare a casa è pericoloso — raccontano diversi cittadini — non si vede nulla e attraversare la strada o parcheggiare diventa un rischio continuo».

L’unica luce presente lungo il viale è quella proveniente dalle abitazioni private e dalle attività commerciali, che cercano così di garantire un minimo di visibilità in strada. Un contesto che rende ancora più evidente l’assenza dell’illuminazione pubblica.

Oltre a rappresentare un problema per la viabilità, l’oscurità favorisce anche episodi di microcriminalità e alimenta la percezione di insicurezza.

Si tratta di segnalazioni giunte da molti utenti, che chiedono un intervento immediato per ripristinare la normale illuminazione e restituire sicurezza al quartiere.

Come sempre, la nostra redazione è a disposizione per ospitare eventuali repliche o precisazioni da parte dell’Amministrazione comunale.

I nostri lettori possono inviare segnalazioni, foto o video direttamente su WhatsApp al numero 393 9504777.