Paternò, viale Kennedy: il Comune diffida la ditta ad avviare subito i lavori
L’amministrazione ha formalmente diffidato la ditta incaricata della manutenzione straordinaria di viale Kennedy.
Novità per i lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale di viale Kennedy a Paternò. Il Comune è intervenuto formalmente nei confronti della ditta incaricata dell’appalto, chiedendo che gli interventi vengano avviati senza ulteriori attese.
A renderlo noto è stata la stessa amministrazione comunale attraverso una comunicazione pubblicata sul sito istituzionale. Secondo quanto riportato nell’avviso, il 21 settembre 2026 il Comune ha diffidato l’impresa incaricata ad avviare immediatamente i lavori.
L’intervento riguarda la manutenzione straordinaria della sede stradale di viale Kennedy, arteria cittadina interessata dall’appalto comunale.
Con la diffida, l’amministrazione ha quindi formalmente sollecitato la ditta affinché proceda con l’avvio delle opere previste.Nella comunicazione pubblicata dal Comune non viene però indicata, al momento, una data precisa per l’apertura effettiva del cantiere né vengono forniti ulteriori dettagli sui tempi di esecuzione.
Si resta dunque in attesa dell’avvio concreto degli interventi e di eventuali nuove comunicazioni ufficiali da parte del Comune di Paternò.