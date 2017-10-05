95047

PATERNO', VIETATA L'ELEMOSINA. ORDINANZA DEL SINDACO: AI MENDICANTI FINO A 500 EURO DI MULTA

Da oggi è vietato esercitare attività di accattonaggio sull'intero territorio comunale di Paternò. Lo stabilisce un'ordinanza firmata dal sindaco, Nino Naso.

05 ottobre 2017 14:31
News
Da oggi è vietato esercitare attività di accattonaggio sull'intero territorio comunale di Paternò. Lo stabilisce un'ordinanza firmata dal sindaco, Nino Naso.

L'ordinanza nr 159 de l04-10-2017

VIETA  su tutto il territorio comunale di Paternò, di chiedere la questua ovvero mendicare in qualsiasi forma, 

Sono autorizzati alla raccolta di fondi per i festeggiamenti in onore alla Santa Patrona di Paternò ESCLUSIVAMENTE i Rettori dei Cerei o loro delegati all'uopo formalmente autorizzati dal Comitato per i festeggiamenti di Santa Barbara ed identificati mediante apposito cartellino;

Coloro che non rispetteranno l’ordinanza saranno passibili di una sanzione da un minimo di 25 euro fino a 500 euro.

COPIA DELL'ORDINANZA

 

