LA PRECISAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE Paternò, Villa Moncada: l’ANPAS smentisce «Nessuna convenzione firmata con il Comune»

Dopo la delibera approvata dalla Commissione Straordinaria, l'associazione chiarisce di non aver sottoscritto alcun accordo e di non occuparsi della chiusura dei cancelli della Villa Comunale.

PATERNÒ – Arriva una smentita sulla vicenda della chiusura serale della Villa Comunale Moncada. L'ANPAS di Paternò ha contattato la redazione di 95047.it per precisare di non aver firmato alcuna convenzione con il Comune e di non occuparsi della chiusura dei cancelli.

La vicenda era emersa lo scorso 19 ottobre, quando 95047.it aveva riportato il contenuto della delibera n. 130 del 14 ottobre 2026, con la quale la Commissione Straordinaria del Comune di Paternò aveva approvato uno schema di convenzione relativo alla chiusura serale della Villa Comunale, prevista alle ore 20.

Adesso arriva la precisazione dell'associazione, che prende le distanze da quanto emerso dal provvedimento amministrativo.

«L'ANPAS non ha firmato nessuna convenzione con il Comune e non ci occuperemo noi della Villa Comunale», è quanto comunicato alla nostra redazione, con la richiesta di rettificare la precedente notizia.

È opportuno precisare che la delibera comunale riguarda l'approvazione dello schema di convenzione, un passaggio amministrativo che non equivale necessariamente alla successiva sottoscrizione dell'accordo tra le parti.

L'associazione esclude quindi di aver assunto l'incarico per la chiusura della Villa Moncada, mentre resta da chiarire chi dovrà occuparsi concretamente del servizio e quando entrerà in funzione.

La redazione di 95047.it, nel riportare la precisazione ricevuta, chiarisce che la precedente notizia era stata pubblicata sulla base del contenuto della delibera ufficiale della Commissione Straordinaria.

La vicenda rimane dunque aperta, in attesa di eventuali chiarimenti da parte dell'amministrazione comunale sull'effettiva attuazione del provvedimento.