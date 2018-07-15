PATERNO': VINTI 50 MILA EURO CON IL "GRATTA E VINCI

La fortuna bacia Paternò: con un Gratta e Vinci serie “Tris Vincente” da soli 5 euro un avventore ha vinto la somma di 50mila euro. La vincita è avvenuta, ieri sera, presso il bar/tabacchi Lo Faro in Via Teatro.

PATERNO': VINTI 50 MILA EURO CON IL "GRATTA E VINCI"

Grande festa, naturalmente, all’interno della ricevitoria, dopo che il cliente ha comunicato la vincita.

La titolare, ci dichiara:

In un’epoca dove Paternò sta vivendo una depressione economia come mai prima, una vincita come questa può cambiare qualcosa al fortunato/a. Auguro tanta fortuna al vincitore, so già per certo che la dea bendata tornerà a baciare nuovamente la mia tabaccheria.