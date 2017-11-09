PATERNO': VINTI 6.704 EURO CON UN "5" CENTRATO CON IL WIN FOR LIFE GRATTACIELI
La fortuna bacia Paternò, con il Win For Life Grattacieli.Un fortunato giocatore nel concorso delle 12:05 di oggi, mercoledì 08 novembre 2017, ha centrato un “5” vincendo 6.704,37 euro.La schedina (Gi...
A cura di Redazione
09 novembre 2017 08:28
La fortuna bacia Paternò, con il Win For Life Grattacieli.
Un fortunato giocatore nel concorso delle 12:05 di oggi, mercoledì 08 novembre 2017, ha centrato un “5” vincendo 6.704,37 euro.
La schedina (Gioco da Tastiera) da 2 euro è stata giocata presso un bar di via Balatelle.
La combinazione vincente del concorso è stata 3 9 19 30 48 Numerone 67.
Fino ad oggi Win for Life con tutte le sue modalità di gioco ha distribuito 442 rendite.
Auguri al vincitore da parte della nostra redazione