17 febbraio 2018 17:07
COMUNICATO DEI CARABINIERI
I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza il 31enne Antonio ABRAMO del posto, poiché ritenuto
PATERNO': Viola gli arresti domiciliari, arrestato 31enne
Ieri pomeriggio, una “gazzella” del Nucleo Radiomobile, durante un servizio di controllo dei soggetti sottoposti a misure detentive alternative, ha sorpreso l’uomo fuori dalla propria abitazione in palese violazione dei vincoli cui era sottoposto.
L’arrestato è stato ricollocato ai domiciliari in attesa della direttissima.