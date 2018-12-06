PATERNO': VIOLA LA SORVEGLIANZA, 36ENNE ARRESTATO
I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza il 36enne Francesco Alleruzzo, poiché ritenuto responsabile della violazione degli obblighi impostigli dalla sorveglianza speci...
A cura di Redazione
06 dicembre 2018 12:54
I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza il 36enne Francesco Alleruzzo, poiché ritenuto responsabile della violazione degli obblighi impostigli dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno.
PATERNO': VIOLA LA SORVEGLIANZA, 36ENNE ARRESTATO