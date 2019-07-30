PATERNÒ: VIOLAVA RIPETUTAMENTE GLI ARRESTI DOMICILIARI. ARRESTATO.

I Carabinieri del N.O.R. della Compagnia ai Paternò hanno tratto in arresto il pregiudicato 36enne ALLERUZZO Francesco per evasione.I militari hanno notificato il provvedimento al reo, già detenuto pr...

I Carabinieri del N.O.R. della Compagnia ai Paternò hanno tratto in arresto il pregiudicato 36enne ALLERUZZO Francesco per evasione.

I militari hanno notificato il provvedimento al reo, già detenuto presso la casa Circondariale di Piazza Lanza per altra causa, in esecuzione di una ordinanza di aggravamento della misura cautelare del Tribunale di Catania.

L’Autorità Giudiziaria ha concordato pienamente sulle risultanze investigative dei Carabinieri che, nel periodo in cui il soggetto era sottoposto agli arresti domiciliari, hanno più volte segnalato le violazioni alle prescrizioni imposte.