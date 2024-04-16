PATERNÒ. VIOLENTA LITE NEL POMERIGGO IN PIAZZA VITTORIO VENETO

Nel pomeriggio di oggi, 16 aprile 2024, si è verificata una violenta lite a Paternò, precisamente intorno alle ore 16:30, nella nota piazza Vittorio Veneto, comunemente conosciuta come piazza Sant'Ant...

Gli scontri hanno coinvolto diverse persone di nazionalità straniera, e tra di loro è stata coinvolta anche una donna.

La situazione è degenerata in una rissa, con persone che si sono affrontate in uno scontro fisico.

Al momento, non sono chiare le cause scatenanti di tale scontro, né sono stati forniti dettagli sulle eventuali conseguenze per i partecipanti alla lite.