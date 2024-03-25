PATERNO' VIOLENTA RISSA TRA VIA STAZIONE E VIA LIBERTÀ'

Una violenta lite si è verificata oggi, 25 Marzo 2024 intorno alle ore 13:30 a Paternò.I dettagli sono ancora limitati, ma sembra che uno scontro che ha coinvolto più persone abbia avuto luogo tra la...

A cura di Redazione 25 marzo 2024 16:21

Condividi