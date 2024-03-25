PATERNO' VIOLENTA RISSA TRA VIA STAZIONE E VIA LIBERTÀ'
Una violenta lite si è verificata oggi, 25 Marzo 2024 intorno alle ore 13:30 a Paternò.I dettagli sono ancora limitati, ma sembra che uno scontro che ha coinvolto più persone abbia avuto luogo tra la...
Una violenta lite si è verificata oggi, 25 Marzo 2024 intorno alle ore 13:30 a Paternò.
I dettagli sono ancora limitati, ma sembra che uno scontro che ha coinvolto più persone abbia avuto luogo tra la via Stazione e la via Libertà, in prossimità della scuola G.B. Nicolosi.
Secondo le prime informazioni disponibili, uno dei contendenti era armato di una mazza, innescando un confronto potenzialmente molto pericoloso. Prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, gli individui si sono dileguati dalla scena, lasciando dietro di sé i segni della violenza.
Durante la fuga, hanno pure danneggiato uno specchietto di un veicolo in sosta.
Al momento, le ragioni dietro questa rissa e l'identità delle persone coinvolte non sono chiare. Tuttavia, le autorità locali stanno attualmente investigando sull'incidente, cercando di raccogliere informazioni utili per risolvere il caso e prevenire eventuali futuri episodi di violenza.