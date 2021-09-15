95047

PATERNÒ: VIOLENTO SCONTRO TRA DUE SCOOTER, TRE FERITI

15 settembre 2021 21:30
FLASH

Un grave  incidente stradale si è verificato questa sera, 15 settembre 2021, intorno alle ore 20:45.

Il sinistro si è verificato all'incrocio tra la via Arno e via Salso, nella zona salinelle.

Per cause ancora in via di accertamento si sono scontrati violentamente due scooter con in sella dei ragazzi.

Grave il bilancio,  si registrano  3 feriti, dei giovani ragazzi, che sono stati immediatamente soccorsi e trasportati dalle  due ambulanze del 118 che hanno raggiunto il luogo del sinistro all'ospedale  per le cure del caso.

Uno dei tre ragazzi è stato trasportato al Policlinico di Catania, gli altri due al SS. Salvatore di Paternò.

Per tutti gli accertamenti del sinistro ed i rilievi sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione.

Notizia in aggiornamento

