PATERNÒ: VIOLENTO SCONTRO TRA DUE SCOOTER, TRE FERITI
FLASH
Un grave incidente stradale si è verificato questa sera, 15 settembre 2021, intorno alle ore 20:45.
Il sinistro si è verificato all'incrocio tra la via Arno e via Salso, nella zona salinelle.
Per cause ancora in via di accertamento si sono scontrati violentamente due scooter con in sella dei ragazzi.
Grave il bilancio, si registrano 3 feriti, dei giovani ragazzi, che sono stati immediatamente soccorsi e trasportati dalle due ambulanze del 118 che hanno raggiunto il luogo del sinistro all'ospedale per le cure del caso.
Uno dei tre ragazzi è stato trasportato al Policlinico di Catania, gli altri due al SS. Salvatore di Paternò.
Per tutti gli accertamenti del sinistro ed i rilievi sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione.
Notizia in aggiornamento