PATERNO': VIOLENTO IMPATTO TRA DUE AUTO NEI PRESSI DELLO STADIO

07 dicembre 2019 18:39
Un incidente si è verificato intorno le ore 17 del pomeriggio.

Il sinistro, è avvenuto nel parcheggio dello stadio, zona Salinelle, dove, per cause non note, una Nissan ed una Volkswagen Polo sono giunte in collisione.

A causa del violento impatto, la Polo, è andata a sbattere violentemente contro il muro di recinzione del parcheggio rimanendo incastrata.

Per fortuna nessuna grave conseguenza per gli occupanti dei veicoli.

Sul posto la Polizia locale di Paternò per i necessari rilievi.

