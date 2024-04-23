PATERNO' VIOLENTO SCONTRO TRA DUE AUTO IN CONTRADA AGNELLERIA, DUE FERITI

Nella serata di oggi, 23 aprile 2024, un violentissimo incidente stradale si è verificato al confine tra i comuni di Paternò e Belpasso che ha coinvolto due veicoli, un'Alfa 147 e una Renault Scenic,...

A cura di Redazione 23 aprile 2024 22:46

