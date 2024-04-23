PATERNO' VIOLENTO SCONTRO TRA DUE AUTO IN CONTRADA AGNELLERIA, DUE FERITI
Nella serata di oggi, 23 aprile 2024, un violentissimo incidente stradale si è verificato al confine tra i comuni di Paternò e Belpasso che ha coinvolto due veicoli, un'Alfa 147 e una Renault Scenic,...
Nella serata di oggi, 23 aprile 2024, un violentissimo incidente stradale si è verificato al confine tra i comuni di Paternò e Belpasso che ha coinvolto due veicoli, un'Alfa 147 e una Renault Scenic, sulla strada provinciale 15, precisamente in Contrada Agnelleria, la via che collega il parco divertimenti Etnaland all'incrocio "4 strade".
Le cause esatte dell'incidente sono attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.
Sul luogo dell'incidente sono intervenute tre ambulanze del servizio 118, oltre ai vigili del fuoco, che hanno lavorato con tempestività per estrarre una persona rimasta incastrata all'interno di uno dei veicoli coinvolti, assicurando la messa in sicurezza dell'area.
Il bilancio dell'incidente riporta due persone ferite in modo serio. Dopo le prime cure somministrate sul posto, entrambe sono state trasferite in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.
Le forze dell'ordine, rappresentate dai Carabinieri, sono intervenuti sul posto per eseguire i rilievi del caso e stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto.
Al fine di garantire la massima sicurezza durante le operazioni di soccorso e di indagine, la strada provinciale 15 è stata temporaneamente chiusa al traffico.