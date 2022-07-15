PATERNÒ: VIOLENTO SCONTRO AUTO SCOOTER IN VIA NAZARIO SAURO, FERITO CENTAURO

Un violento scontro si è verificato nel primo pomeriggio di ieri 14 luglio 2022 intorno, alle ore 16, in via Nazario Sauro.L’impatto è avvenuto tra un’autovettura una Nissan Juke ed uno scooter.Nello...

Un violento scontro si è verificato nel primo pomeriggio di ieri 14 luglio 2022 intorno, alle ore 16, in via Nazario Sauro.

L’impatto è avvenuto tra un’autovettura una Nissan Juke ed uno scooter.

Nello scontro ad aver la peggio è stato lo scooterista che è caduto rovinosamente sull’asfalto, sul posto si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 per dare i primi soccorsi al 20 enne centauro per poi trasportarlo in ospedale per i dovuti controlli e cure del caso.

Il tratto interessato è rimasto chiuso al traffico per circa un ora per consentire le operazioni di soccorso e per i dovuti rilievi da parte della Polizia Municipale di Paternò per la gestione del traffico ed i dovuti rilievi per stabilire l’esatta dinamica del sinistro