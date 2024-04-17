95047

PATERNÒ. VIOLENTO SCONTRO AUTO SCOOTER NEI PRESSI DEL "MAGISTRALE "

Nella mattinata di oggi, 17 aprile 2024, si è verificato un violento incidente stradale a Paternò.Le informazioni attuali sono frammentarie, ma sembra che lo scontro abbia coinvolto un'auto e un mezzo...

A cura di Redazione Redazione
17 aprile 2024 08:35
PATERNÒ. VIOLENTO SCONTRO AUTO SCOOTER NEI PRESSI DEL "MAGISTRALE " -
News
Condividi

Nella mattinata di oggi, 17 aprile 2024, si è verificato un violento incidente stradale a Paternò.

Le informazioni attuali sono frammentarie, ma sembra che lo scontro abbia coinvolto un'auto e un mezzo a due ruote in via Fogazzaro, vicino al "Magistrale".

Un'ambulanza del servizio 118 è intervenuta sul posto per le prime operazioni di soccorso.

Al momento, non si dispone di informazioni sulla gravità delle ferite riportate dalle persone coinvolte.

La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e di sgombero della zona interessata.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047