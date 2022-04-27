PATERNO', VIOLENTO SCONTRO FRONTALE FRA DUE AUTO NEI PRESSI DEL PONTE BARCA
FLASHUn violento scontro tra due auto si è verificato questa mattina, 27 Aprile 2022 intorno alle ore 07.30 sulla strada Provincale 15 in territorio di Paternò nei pressi del Ponte Barca.Ad essere coi...
FLASH
Un violento scontro tra due auto si è verificato questa mattina, 27 Aprile 2022 intorno alle ore 07.30 sulla strada Provincale 15 in territorio di Paternò nei pressi del Ponte Barca.
Ad essere coinvolti due autovetture, una Mercedes b200 ed una Lancia Delta che per cause al momento non note si sono scontrate frontalmente.
Fortunatamente, secondo le prime informazioni nessuna persona è rimasta ferita in modo grave.
Adesso toccherà all’autorità competenti effettuate i rilievi per stabilire l’esatta dinamica.
Sul posto la Polizia Municipale di Paternò per I dovuti rilievi e la gestione del traffico.
Il traffico nel tratto interessato dal sinistro sta subendo notevoli rallentamenti.