PATERNO', VIOLENTO SCONTRO FRONTALE FRA DUE AUTO NEI PRESSI DEL PONTE BARCA

27 aprile 2022 08:07
PATERNO', VIOLENTO SCONTRO FRONTALE FRA DUE AUTO NEI PRESSI DEL PONTE BARCA -
Paternò
Cronaca
FLASH

Un violento scontro tra due auto si è verificato questa mattina, 27 Aprile 2022 intorno alle ore 07.30 sulla strada Provincale 15 in territorio di Paternò nei pressi del Ponte Barca.

Ad essere coinvolti due autovetture, una Mercedes b200 ed una Lancia Delta che per cause al momento non note  si sono scontrate frontalmente.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni nessuna persona è rimasta ferita in modo grave.

Adesso toccherà all’autorità competenti effettuate i rilievi per stabilire l’esatta dinamica.

Sul posto la Polizia Municipale di Paternò per I dovuti rilievi e la gestione del traffico.

Il traffico nel tratto interessato dal sinistro sta subendo notevoli rallentamenti.

 

