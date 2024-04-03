PATERNÒ. VIOLENTO SCONTRO TRA DUE AUTO AL CORSO ITALIA, FERITI E STRADA BLOCCATA

Un violento incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, 03 aprile 2024 al Corso Italia a Paternò, coinvolgendo due autovetture.Per cause ancora da accertare da parte dell'autorità, le...

Un violento incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, 03 aprile 2024 al Corso Italia a Paternò, coinvolgendo due autovetture.

Per cause ancora da accertare da parte dell'autorità, le due auto si sono scontrate.

L'impatto è stato molto violento e una delle due auto ha terminato la sua corsa in testacoda.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure ai feriti. Una persona è stata trasportata all'ospedale di Paternò, ma secondo le prime informazioni non avrebbe riportato gravi ferite.

I Carabinieri sono intervenuti per i rilievi del caso e per stabilire l'esatta dinamica del sinistro.

Al momento, la strada è chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia, in quanto le auto incidentate sono ferme al centro della carreggiata. Il traffico è stato deviato sulle strade limitrofe, creando disagi agli automobilisti in questo orario di punta.