PATERNÒ, VIOLENTO SCONTRO TRA DUE AUTO ALL’INCROCIO TRA VIA FALLICA E VIA BELLINI
Paternò – Un incidente stradale si è verificato intorno alle 11:30 di oggi, 14 agosto 2025, all’incrocio tra via Fallica e via Bellini. Nello scontro sono stati coinvolti due veicoli: una Ford e un’Op...
Paternò – Un incidente stradale si è verificato intorno alle 11:30 di oggi, 14 agosto 2025, all’incrocio tra via Fallica e via Bellini. Nello scontro sono stati coinvolti due veicoli: una Ford e un’Opel Meriva.
Secondo una prima ricostruzione, la collisione sarebbe avvenuta a causa di una mancata precedenza. L’impatto è stato particolarmente violento e l’Opel, dopo l’urto, ha terminato la propria corsa abbattendo alcuni dissuasori del marciapiede, fermandosi di traverso sullo stesso.
Fortunatamente, le persone a bordo non hanno riportato gravi conseguenze, sebbene abbiano vissuto attimi di forte spavento.
Il traffico nella zona registra lievi rallentamenti, complice la presenza di uno dei veicoli coinvolti rimasto in posizione anomala sul marciapiede.
Al momento in cui scriviamo, sul posto non risultano presenti forze dell’ordine.