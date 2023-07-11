PATERNÒ. VIOLENTO SCONTRO TRA DUE AUTOVETTURE AI 'PIOPPI", SOCCORSI SUL POSTO E STRADA CHIUSA

AGGIORNAMENTO Due le persone rimaste ferite nello scontro che si è verificato nella giornata di oggi in via arte e mestieri (Pioppi), sulla strada provinciale 229 ii che da Paternò collega al comune...

AGGIORNAMENTO

Due le persone rimaste ferite nello scontro che si è verificato nella giornata di oggi in via arte e mestieri (Pioppi), sulla strada provinciale 229 ii che da Paternò collega al comune di Santa Maria di Licodia.

Entrambi sono stati soccorsi e trasferiti all'ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

Al momento non si conoscono la gravita delle ferite riportate.

Ennesimo incidente nella giornata di oggi, 11 Luglio 2023 nel nostro comprensorio.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 13.30 a Paternò in via arte e mestieri (Pioppi), sulla strada provinciale 229 ii che da Paternò collega al comune di Santa Maria di Licodia.

Ad essere coinvolti 2 autovetture una Fiat Panda ed una Fiat Punto che per cause in via di accertamento si sono violentemente scontrate tra loro.

Sul posto sono intervenuti tre ambulanze per dare il primo soccorso ai malcapitati.

Bilancio di almeno una donna ferita, che è stata soccorsa per le prime cure del caso dai sanitari intervenuti sul posto, per poi essere trasferita all'ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

Sul posto si è reso pure necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli.

Incendi danni alle autovetture

Sul posto per tutti i rilievi del sinistro sono presenti i carabinieri e la Polizia Municipale di Paternò.

Al momento che scriviamo (ore 14.30) la strada è chiusa al traffico in entrambi le direzioni ed il traffico veicolare su altre strade.

