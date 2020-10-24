PATERNÒ: VIOLENTO SCONTRO TRA DUE AUTOVETTURE ALLA ROTONDA DEL CORSO ITALIA

Altro incidente stradale oggi a PaternòIl sinistro si è verificato intorno alle ore 17 tra la rotatoria di via Convento e Corso Italia.Ad essere coinvolte due autovetture, una Fiat Panda guidata da un...

Altro incidente stradale oggi a Paternò

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 17 tra la rotatoria di via Convento e Corso Italia.

Ad essere coinvolte due autovetture, una Fiat Panda guidata da una donna ed una Smart con a bordo due ragazzi che per cause ancora non note si sono scontrate.

A seguito del violento impatto la Smart ha invaso lo spartitraffico centrale invadendo la corsia opposta, per fortuna in quel momento non si trovavano altri mezzi in transito, evitando il peggio.

Sul posto i Carabinieri per i rilievi e stabilire l'esatta dinamica.

Sul posto è intervenuta un ambulanza del 118 per soccorrere uno dei ragazzi della Smart per lui ferite non gravi .

Al momento la strada non è transitabile in quanto occupata dai mezzi incidentati.

