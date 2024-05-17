PATERNO'. VIOLENTO SCONTRO TRA DUE VEICOLI IERI IN VIA DEL CONVENTO

Nella serata di ieri, 16 maggio 2024, intorno alle ore 23, si è verificato un violento scontro tra due veicoli in via del Convento, nei pressi di via Cappuccini. L'incidente ha coinvolto una Fiat Pand...

Nella serata di ieri, 16 maggio 2024, intorno alle ore 23, si è verificato un violento scontro tra due veicoli in via del Convento, nei pressi di via Cappuccini.

L'incidente ha coinvolto una Fiat Panda e una minicar, lasciando entrambi i veicoli con gravi danni, ma fortunatamente senza conseguenze gravi per le persone coinvolte.

Le cause che hanno portato al sinistro rimangono al momento sconosciute. Le prime informazioni raccolte indicano che, nonostante l'impatto sia stato particolarmente violento, gli occupanti dei veicoli non hanno riportato ferite gravi.

Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato i rilievi necessari per determinare l'esatta dinamica dell'accaduto. La presenza delle forze dell'ordine e i rilievi in corso hanno causato rallentamenti al traffico nella zona, creando disagi agli automobilisti che si trovavano a transitare per via del Convento.

Le autorità raccomandano agli automobilisti di prestare particolare attenzione e di seguire le indicazioni fornite per evitare ulteriori problemi alla circolazione. Ulteriori aggiornamenti verranno forniti non appena saranno disponibili nuove informazioni sulle cause e sulle circostanze dell'incidente.