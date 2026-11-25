PATERNÒ, VIOLENZA SULLE DONNE: OGGI LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “CONNESSE”
L’appuntamento alle ore 11 a Palazzo Alessi. Una rete territoriale per la prevenzione, l’ascolto e il sostegno alle donne vittime di violenza.
In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, oggi, mercoledì 25 novembre 2026, alle ore 11, presso la saletta di Palazzo Alessi a Paternò, sarà presentato ufficialmente il progetto “Connesse, una rete contro la violenza”.
L’iniziativa, promossa dall’onorevole Martina Ardizzone, dal gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Paternò e dall’associazione Mamme in Comune, nasce con l’obiettivo di creare una collaborazione stabile tra istituzioni, forze dell’ordine, centri antiviolenza, associazioni e cittadini.
Il progetto punta a offrire strumenti concreti di prevenzione, ascolto e sostegno alle donne vittime di abusi, promuovendo una cultura del rispetto e della parità.
Durante l’incontro saranno illustrate le fasi operative del progetto e le modalità di adesione alla rete da parte delle realtà locali.
Martina Ardizzone ha sottolineato la necessità di unire le forze, affinché il 25 novembre rappresenti non soltanto una ricorrenza simbolica, ma l’inizio di un impegno quotidiano per tutta la comunità paternese.
Sulla stessa linea Nerina Palazzolo, portavoce dell’associazione Mamme in Comune, che ha evidenziato come la battaglia contro la violenza sulle donne debba andare oltre le appartenenze politiche, coinvolgendo associazioni, commercianti e l’intera cittadinanza.
L’incontro è aperto alla cittadinanza, alle associazioni del territorio e agli organi di stampa.