PATERNO': Visita della Scuola Primaria “Giovanni XXIII” presso la Chiesa “Madonna delle Grazie in ricorrenza della Festa di S. Giuseppe

In occasione dei preparativi relativi alla Festa di San Giuseppe, da lunedì 12 marzo 2018 hanno avuto inizio le visite delle scolaresche di Paternò presso la Chiesa “Madonna delle Grazie”.Oggi, 15 mar...

In occasione dei preparativi relativi alla Festa di San Giuseppe, da lunedì 12 marzo 2018 hanno avuto inizio le visite delle scolaresche di Paternò presso la Chiesa “Madonna delle Grazie”.

Oggi, 15 marzo 2018, gli alunni delle classi I e IV del 2° Circolo Didattico di Paternò “Giovanni XXIII”, accompagnati dai rispettivi docenti, si sono recati in Chiesa per onorare il Patriarca S. Giuseppe. La suggestiva partecipazione da parte dei bambini e dei genitori è stata un’esperienza meravigliosa poiché hanno avuto modo di conoscere la vita e le virtù di San Giuseppe grazie all’intervento religioso da parte del Sac. Nuccio Puglisi, che da buon ministro del Signore è riuscito ad attirare l’attenzione di grandi e piccoli.

I bambini hanno realizzato un cartellone raffigurante Gesù in braccio a San Giuseppe dentro un cerchio formato da piccole mani di tutti i bambini del mondo, bandierine e aquiloni raffiguranti il Santo.

Nell’occasione i bambini hanno recitato preghiere, poesie e inneggiato il tradizionale inno di San Giuseppe, accompagnati con la chitarra dal collaborazione Salvo Scuto.

A tutti i presenti è stato donato il pane benedetto, preparato dai fedeli devoti della “Sacra Famiglia”, preposti all’accoglienza.

Suggestivo è stato il lancio di palloncini di tutti i bambini, davanti la Chiesa, al grido: “Viva San Giuseppe”.

In questa partecipazione, un caloroso ringraziamento va rivolto al Preside Roberto Maniscalco, che ha autorizzato le scolaresche e le insegnanti a visitare il Patriarca San Giuseppe, accettando l’invito da parte del responsabile del Comitato Salvo Scuto, del Parroco Sac. Alessandro Ronsisvalle, del Vicario Foraneo Sac. Enzo Algeri e del Rettore Sac. Alfio Consoli.

GUARDA QUI LE FOTO