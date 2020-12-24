Paternò: vittoria per 2-0 sul Sant’Agata nell’ultima partita dell’anno

Si conclude in bellezza questo difficile 2020 del Paternò, che al Falcone-Borsellino si impone col punteggio di 2 a 0 sul Città di Sant’Agata. Le reti, una per tempo, sono state messe a segno da La Pi...

Si conclude in bellezza questo difficile 2020 del Paternò, che al Falcone-Borsellino si impone col punteggio di 2 a 0 sul Città di Sant’Agata. Le reti, una per tempo, sono state messe a segno da La Piana e Khoris.

Mister Catalano schiera un inedito 4-3-3, con un tridente formato da Di Stefano, Khoris e La Piana. La partita si sblocca al 18°: gran lancio di Bontempo per Di Stefano, bravo a lavorare il pallone per Khoris che di prima serve La Piana, il quale con un tocco di esterno al volo fa 1-0. Il Paternò difende senza troppi patemi e corre qualche pericolo solo sui calci piazzati, ma Cavalli non si fa sorprendere. Ad inizio ripresa Di Stefano, dopo la sponda di Khoris, calcia col mancino dal limite dell’area, ma Bruno para in tuffo. Al 57° ospiti vicini al pari con la botta di Perkovic, ma Cavalli è ancora attento e devia in corner. La squadra ospite continua ad affacciarsi dalle parti di Cavalli con qualche calcio di punizione, i quali però non sortiscono alcun effetto. Il Città di Sant’Agata resta in dieci a 10 minuti dalla fine per il rosso diretto a Perkovic e i padroni di casa ne approfittano immediatamente per chiudere il match; direttamente su rinvio dal fondo, Di Stefano ruba il tempo alla difesa giallorossa e viene atterrato in area; sul dischetto si presenta Khoris che spiazza Bruno e fa 2-0. Il triplice fischio dell’arbitro sancisce l’ennesima vittoria di questa eroica squadra, che nonostante le mille difficoltà di quest’anno, tra covid e problemi societari, chiude questo scorcio di stagione a 13 punti, in ottava posizione.

Nel girone I di serie D, scivolone della capolista Acireale sul campo del Gelbison.Vittorie interne per Fc Messina, Castrovillari, Rotonda Calcio e San Luca. Dell’ACR Messina l’unica vittoria esterna di giornata ai danni del Dattilo. Pareggio a reti bianche tra Roccella e Marina di Ragusa. Rinviato l’incontro tra Santa Maria Cilento e Troina.

GIANLUCA RUFFINO

FOTO PAGINA SOCIAL PATERNO' CALCIO