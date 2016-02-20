Paternò Volley, cambio in panchina

95047

20 febbraio 2016 15:28
95047.it Sofferta decisione in casa Paternò Volley, dove il direttivo (Francesco Sgambellone, Nino Ursino e Nino Zuccarello), riunitosi in seduta straordinaria, ha congedado Santo Chisari dalla direzione tecnica della nostra Serie C femminile. Contestualmente, l’incarico di nuovo allenatore è stato affidato al veterano Domenico Tripi, il quale ha condiviso con la società sia l’obiettivo di giungere ai play-off che quello di arrivare in finale di Coppa Sicilia.

