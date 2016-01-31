Paternò Volley, conquistata la semifinale di Coppa Sicilia

Appassionante vittoria in rimonta per le rossoazzurre: 3-2 all'Acicatena

95047.it Di fronte a un Palazzetto dello Sport tutto esaurito, il Paternò Volley conquista la semifinale della Coppa Sicilia al termine di una partita emozionante e piena di colpi di scena. Sotto di due set, le nostre atlete hanno rimontato le avversarie concludendo sul 3-2 (16-25, 21-25, 25-14, 25-19, 16-14). Un sorridente Francesco Sgambellone, presidente della società, analizza così l'andamento del match: "Sono soddisfatto per la tenacia con la quale tutte compatte le ragazze sono riuscite a ribaltare una gara al cardiopalma. Ne ero sicuro, in questi giorni leggevo nei loro occhi la voglia di riscattarsi".