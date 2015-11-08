Paternò Volley di forza, cade il Real, bene l'Fcd Paternò
Il riepilogo sportivo del fine settimana
95047.it Calcio e pallavolo intersecano i loro destini nel fine settimana appena trascorso.
Cominciamo dalla pallavolo con le ragazze del Paternò Volley che sbancano il palazzetto di Chiaramonte Gulfi imponendosi per 3-1 (23-25/25-16/24-26/13-25): un campionato di Serie C che prosegue alla grande per il sodalizio paternese che centra la seconda vittoria su due incontri. La stagione prosegue con un’altra trasferta: tra quindici giorni il ritorno tra le mura amiche.
Sul fronte calcistico, nel campionato di Promozione il Real Paternò cade di misura (1-0) sul campo del Belvedere. In classifica i rossoazzurri restano a quota 6 punti e domenica prossima ospiteranno al Falcone-Borsellino l’Aci Sant’Antonio.
In Terza Categoria, Fcd Paternò a valanga sul malcapitato Cappuccini: 5-1 il risultato finale. Nell’anticipo di ieri il San Biagio è caduto in casa 0-2 contro il Mineo.