Paternò Volley, passo falso a Caltagirone

Zona playoff più distante: contro l'Augusta serve tornare a vincere

95047.it Tanta amarezza e nessun punto. Il Paternò Volley, alla terza trasferta consecutiva, cade 3-1 sul campo della Pallavolo Caltagirone al termine di una partita iniziata bene e finita male.

Le ragazze di Isabella Arcidiacono, di nuovo al completo dopo i tanti infortuni che hanno fortemente condizionato l’andamento della stagione,partono nel migliore dei modi, mostrando voglia di riscatto dopo le due sconfitte di fila e conquistando il primo set 17-25, grazie soprattutto al grande lavoro dei centrali a muro, che hanno trascinato poi le compagne apparse praticamente perfette in difesa, capaci di non concedere sbocchi alle avversarie e di coprire il campo in lungo e in largo.

Poi, a partire dal secondo set, arriva il black out che tramortisce le atlete paternesi e favorisce i padroni di casa: il muro non incide, gli attacchi sono sterili e nel frattempo emerge la bravura e la capacità delle avversarie che chiudono 25-23.

Nel terzo set ecco il crollo: Liotta e compagne si disuniscono mentalmente e atleticamente di fronte alle ragazze di Sabatino che mettono la freccia e vanno sul 2-1: 25-17.

L’ultimo atto è palpitante, il Paternò Volley se la gioca punto a punto ma le atlete calatine hanno una marcia in più, non mollano su ogni pallone, e fanno loro il quarto e ultimo set per 25-23 aggiudicandosi i 3 punti.

Uno schiaffo che può essere psicologicamente positivo al fine di scuotere la squadra di Isabella Arcidiacono, la quale avrà davanti un’intensa settimana di lavoro in vista della sfida casalinga contro l’Augusta, fanalino di coda del girone C della Serie C. La gara, fondamentale per cercare la rimonta in classifica e agganciare il treno dei playoff distante sei lunghezze, verrà integralmente trasmessa dalle telecamere di 95047.it.

PALLAVOLO CALTAGIRONE-PATERNO VOLLEY: 3-1 (17-25, 25-23, 25-17, 25-23)

Serie C Girone C - Classifica (ai playoff le prime 4):

Pro Volley Team Modica 33

Volley Etneo 29

Motuca Trade 28

Planet Strano Light Pedara 26

PATERNÒ VOLLEY 20

Liberamente Aci Catena* 17

Agriacono Comiso* 16

Pallavolo Caltagirone 13

Golden Volley Aci Catena* 12

PGS Juvenilia Catania* 7

Pallavolo Augusta 3

*Una partita in meno