PATERNÓ VOLLEY RAGGIUNGE LA SERIE C CON UNA STORICA PROMOZIONE

La squadra guidata dall'allenatore Domenico Tripi ha conseguito un risultato epocale, garantendosi la tanto agognata promozione in Serie C. Nonostante una sconfitta nella prima partita dei playoff con un combattuto 3-2, ieri si giocava la partita decisiva, dove l'unica opzione era vincere 3-0 per il fattore set.

L'epica sfida si è svolta ieri a Viagrande, dove il Paternó Volley ha affrontato il Vipe Volley Viagrande. Il primo set è stato una dimostrazione di supremazia, con il Paternó che ha dominato con un punteggio di 25-8. Il secondo set è stato più combattuto, ma alla fine il Paternó è riuscito a imporsi con un 25-23, portando grande entusiasmo tra i tifosi presenti.

Il terzo set è stato altrettanto avvincente, ma la determinazione e la grinta del Paternó Volley hanno prevalso, chiudendo la partita con un 25-22 e assicurandosi così la promozione.

L'atmosfera nel palazzetto di Viagrande era elettrizzante, con oltre 100 tifosi paternesi presenti a sostenere e incitare la propria squadra.

La presenza massiccia di tifosi ha contribuito a creare un clima di grande sostegno e motivazione per i giocatori, che hanno dato il massimo in campo per raggiungere questo traguardo storico per il Paternó Volley.