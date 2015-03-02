Paternò Volley, ritorna il sorriso: netto 3-0 all’Augusta

Domenica prossima si va nella tana della capolista

95047.it Riscatto doveva essere e riscatto è stato. Il Paternò Volley, dopo tre sconfitte consecutive arrivate in altrettante trasferte, ritrovano la vittoria e il bottino pieno battendo il fanalino di coda Augusta con un secco 3-0 nella partita valevole per la 15^ giornata del girone C della Serie C.

Eppure, a discapito di quello che dice il punteggio finale, la squadra di Isabella Arcidiacono non ha affatto avuto vita facile contro la mai doma squadra di Salvo Martogli che, dopo aver guidato i primi due set, si è fatta rimontare sul più bello in entrambe le circostanze cedendo alle ultime battute (25-21, 25-22).

Terzo e ultimo set sul velluto per atlete paternesi, che in scioltezza chiudono 25-9 portandosi a casa 3 punti fondamentali per consolidare il quinto posto e per avvicinare la zona playoff.

Da segnalare, senza nulla togliere alle altre, le prove di Foti, Galioto, Capodicasa, Lovetere e, soprattutto, Licari, quest’ultima determinate ai fini del risultato.

Al di la della classifica, è stato un successo importante soprattutto per il morale della squadra, che nel prossimo turno andrà a fare visita alla capolista Pro Volley Team Modica, in grado di vincere in campionato tutte le partite finora, eccetto una: quella dell’andata al palazzetto dello sport di via Bologna, stravinta dal Paternò Volley per 3-0 lo scorso 30 novembre.

Paternò Volley-Pallavolo Augusta: 3-0 (25-21, 25-22, 25-9)

Serie C – girone C, classifica (le prime quattro vanno ai playoff):

Pro Volley Team Modica 35

Motuca Trade 31

Volley Etneo 29

Planet Strano Light Pedara 27

Paternò Volley 23

Liberamente Aci Catena 22

Agriacono Comiso 19

Pallavolo Caltagirone 13

Golden Volley Aci Catena 12

PGS Juvenilia Catania 11

Pallavolo Augusta 3