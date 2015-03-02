Paternò Volley, ritorna il sorriso: netto 3-0 all’Augusta
Domenica prossima si va nella tana della capolista
95047.it Riscatto doveva essere e riscatto è stato. Il Paternò Volley, dopo tre sconfitte consecutive arrivate in altrettante trasferte, ritrovano la vittoria e il bottino pieno battendo il fanalino di coda Augusta con un secco 3-0 nella partita valevole per la 15^ giornata del girone C della Serie C.
Eppure, a discapito di quello che dice il punteggio finale, la squadra di Isabella Arcidiacono non ha affatto avuto vita facile contro la mai doma squadra di Salvo Martogli che, dopo aver guidato i primi due set, si è fatta rimontare sul più bello in entrambe le circostanze cedendo alle ultime battute (25-21, 25-22).
Terzo e ultimo set sul velluto per atlete paternesi, che in scioltezza chiudono 25-9 portandosi a casa 3 punti fondamentali per consolidare il quinto posto e per avvicinare la zona playoff.
Da segnalare, senza nulla togliere alle altre, le prove di Foti, Galioto, Capodicasa, Lovetere e, soprattutto, Licari, quest’ultima determinate ai fini del risultato.
Al di la della classifica, è stato un successo importante soprattutto per il morale della squadra, che nel prossimo turno andrà a fare visita alla capolista Pro Volley Team Modica, in grado di vincere in campionato tutte le partite finora, eccetto una: quella dell’andata al palazzetto dello sport di via Bologna, stravinta dal Paternò Volley per 3-0 lo scorso 30 novembre.
Paternò Volley-Pallavolo Augusta: 3-0 (25-21, 25-22, 25-9)
Serie C – girone C, classifica (le prime quattro vanno ai playoff):
Pro Volley Team Modica 35
Motuca Trade 31
Volley Etneo 29
Planet Strano Light Pedara 27
Paternò Volley 23
Liberamente Aci Catena 22
Agriacono Comiso 19
Pallavolo Caltagirone 13
Golden Volley Aci Catena 12
PGS Juvenilia Catania 11
Pallavolo Augusta 3