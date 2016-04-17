Paternò Volley: vittoria pesantissima

Vittoria in trasferta (3-0) a Nicosia: domenica prossima al Palazzetto ci si gioca l'ingresso ai play off (Nella foto, la pallavolista rossoazzurra Tiziana Caccamo)

95047.it Torna al successo il Paternò Volley, che vince in trasferta a Nicosia: Naf battuta 3-0 (26-28, 12-25, 14-25). Dopo un inizio complicato, le nostre atlete si sono riprese e hanno macinato gioco, meritando, poi, i tre punti che ci proiettano in classifica a quota 39. Da segnalare anche la presenza in campo della giovanissima centrale Tiziana Caccamo. Ecco l'analisi del presidente Francesco Sgambellone: "Complimenti alle nostre ragazze, non era una partita facile. Abbiamo conquistato tre punti fondamentali in chiave playoff. Adesso mi auguro di vedere il Palazzetto dello Sport di via Bologna pieno per l'ultima di campionato in programma domenica prossima, alle 17, contro il Mascalucia".