PATERNÒ – VORAGINE IN VIA DELLE ROSE: SEGNALAZIONE DEI RESIDENTI, "COSÌ DA MESI, NESSUN INTERVENTO"

Una profonda buca in via delle Rose, a Paternò, sta preoccupando residenti e passanti.

A segnalarlo è un cittadino attraverso la nostra rubrica dedicata alle segnalazioni, evidenziando una situazione che, a suo dire, persiste da diversi mesi senza interventi risolutivi.

“La voragine è lunga oltre due metri e profonda almeno 30 centimetri. Il terreno sottostante sta cedendo e si vede chiaramente: peggiora ogni giorno di più”, ci scrive il lettore. “Ci passo almeno due volte al giorno e la situazione è davvero pericolosa”.

A preoccupare non è solo la dimensione della buca, ma anche la segnaletica precaria: “C’è solo una transenna a segnalarla, niente di più. E siamo andati avanti così tutto l’inverno”, prosegue il cittadino.

“Speriamo che venga riparata per bene prima che qualcuno si faccia male”.

Il lettore conclude ringraziando per lo spazio e assicurando che continuerà a segnalare situazioni critiche nel territorio: “Ora che seguo la pagina, non esiterò a farvi sapere di eventuali problemi come questo. Buona serata”.

Giriamo la segnalazione agli uffici competenti, auspicando un rapido intervento per la messa in sicurezza della zona.