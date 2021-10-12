PATERNO': VORAGINE NEL TRATTO DI VIA VACCA STRADA CHIUSA PER PRECAUZIONE
Una profonda voragine presumibilmente a seguito delle incessanti piogge che si sono riversate nei giorni scorsi nella nostra città si è creata in via Vacca.
Vista la situazione di pericolo sopra evidenziata, "la strada – spiega il Comune – con ordinanza N°155 del 11 Ottobre 2021, e con effetto immediato viene vietata la circolazione veicolare in via Vacca, nel tratto ricadente tra via Montecenere ed il tratto costituente appendice della medesima via che, in direzione ovest-est, sbocca su via G.B. Nicolosi
L'area interessata è stata delimitata mediante apposita transennatura, al fine di impedirne il transito veicolare e pedonale, così da scongiurare eventuali pericoli per la incolumità pubblica derivanti dalla presenza di tale voragine.