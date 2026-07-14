Paternò, vuole lasciare il marito e viene aggredita: 51enne arrestato, la donna finisce in ospedale

🚨 Paternò, picchia la moglie e la manda in ospedale: arrestato un 51enne

Un episodio di violenza domestica si è concluso con l'arresto di un 51enne residente a Paternò, grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri della Radiomobile della locale Compagnia, allertati attraverso il Numero Unico di Emergenza 112.

I militari sono giunti nell'abitazione della coppia pochi minuti dopo la richiesta di aiuto, trovandosi di fronte a una situazione di forte tensione. Secondo quanto ricostruito nell'immediatezza, l'uomo stava aggredendo verbalmente e fisicamente la moglie al culmine di una lite scaturita da futili motivi.

Vista la situazione, i militari hanno attivato le procedure previste dal "Codice Rosso" a tutela della persona offesa e, dopo aver riportato la situazione alla calma e messo in sicurezza la donna, come prima cosa hanno richiesto l'intervento del personale sanitario del 118, che ha trasportato la vittima presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Paternò dove è stata medicata.

Nel corso della successiva denuncia raccolta in caserma, la donna ha riferito che l'aggressione non rappresentava un episodio isolato, ma l'ultimo di una lunga serie di comportamenti vessatori e violenti subiti nel tempo. In particolare, ha raccontato che, negli anni, sarebbe stata sottoposta a continue pressioni psicologiche e a ripetute aggressioni fisiche, divenute ancora più frequenti dopo aver manifestato la volontà di porre fine al matrimonio.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, i Carabinieri hanno proceduto all'arresto dell'uomo per maltrattamenti in famiglia e poi, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, lo hanno condotto presso la Casa Circondariale di Catania – Piazza Lanza, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.