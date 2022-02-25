PATERNO': AUTO SBANDA NELLA NOTTE E ABBATTE PALO DELL’ILLUMINAZIONE

Brutto incidente stradale nel cuore della nottata a Paternò via Nazario Sauro.Per cause in fase d'accertamento , il conducente di un'auto, ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un palo dell...

Brutto incidente stradale nel cuore della nottata a Paternò via Nazario Sauro.

Per cause in fase d'accertamento , il conducente di un'auto, ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un palo della pubblica illuminazione abbattendolo per poi arrestarsi ai bordi della carreggiata

Miracolosamente secondo le nostre informazioni nessuna grave conseguenza per il conducente

Sul posto sono intervenuti gli uomini del locale distaccamento dei Vivigli dl Fuoco che hanno messo messo in sicurezza l’auto incidentata e la zona delimitando la zona con il nastro.