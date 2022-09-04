PATERNÒ:AL VIA I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SANTISSIMA BAMBINA 2022 - PROGRAMMA
Festeggiamenti in onore di Maria Santissima Bambina 2022
Solenne Triduo, domenica 4, lunedì 5 e martedì 6 settembre
"Le Virtù di Maria nella vita del sacerdote"
Ore 17.00, Esposizione del Santissimo Sacramento e adorazione eucaristica;
Ore 17.45, Recita del Santo Rosario e Coroncina a Maria Santissima Bambina;
Ore 18.30, Solenne Celebrazione eucaristica.
Venerdì 7 settembre, Vigilia della Festa
Presso l'Insigne Collegiata di Santa Maria dell'Alto sulla collina, solenne Concelebrazione Eucaristica Giubilare presieduta da Monsignor Luigi Renna, Arcivescovo Metropolita di Catania, in occasione del 25 esimo anniversario di ordinazione sacerdotale del Prevosto Parroco, Salvatore Patanè;
Giovedì 8 settembre, Solennità di Maria Santissima Bambina
Ore 08.00, lo sparo di colpi a cannone e il suono festoso delle campane, annunceranno alla città il giorno della festa della Natività della Beata Vergine Maria;
Ore 08.00, Recita del Santo Rosario;
Ore 08.30, Celebrazione eucaristica;
Ore 10.30, Celebrazione eucaristica;
Seguirà la recita dell'Angelus.
Ore 18.15, Recita del Santo Rosario;
Ore 18.45, uscita del Simulacro della Vergine Santissima Bambina dalla chiesa di Sant'Antonio Abate e processione per piazza Vittorio Veneto, via Santa Caterina, piazza Santa Barbara, via Monastero, piazza Indipendenza.
Solenne ingresso nella chiesa parrocchiale dell'Ex Monastero.
Ore 19.00 Solenne Concelebrazione eucaristica capitolare presieduta da padre Salvatore Patanè, Prevosto Parroco dell'Insigne Collegiata di Santa Maria dell'Alto. Parteciperanno tutte le congregazioni della parrocchia. Seguirà l'atto di affidamento alla Vergine Santissima Bambina, Titolare della parrocchia.
Al termine della sacra liturgia, uscita del venerato simulacro di Maria Santissima Bambina dalla chiesa dell'Ex Monastero, la processione riprenderà lungo piazza Indipendenza, via Roma e piazza Vittorio Veneto.
Solenne ingresso della Vergine Santissima nella chiesa di Sant'Antonio Abate accompagnato dal suono delle campane e dallo spettacolo pirotecnico.
P. Salvatore Patanè