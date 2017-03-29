Domani sera alle 21.15 "sorpresa Paternese" nella trasmissione televisiva condotta da Teo Mammucari, Lo scherzo perfetto su ITALIA 1.Ecco l anteprima della puntataUno degli scherzi dal titolo "il fida...

Domani sera alle 21.15 "sorpresa Paternese" nella trasmissione televisiva condotta da Teo Mammucari, Lo scherzo perfetto su ITALIA 1.

Ecco l anteprima della puntata

Uno degli scherzi dal titolo "il fidanzato rap" prevede la partecipazione del paternese: Antonino Rapisarda

https://www.youtube.com/watch?v=m_WKjl9WmYs

Abbiamo sentito Carmen e Pippo Barone riguardo la loro partecipazione al programma:

Dopo l'esperienza di " Scherzi a parte" di qualche anno fa, in cui avevamo come vittima Vanessa Incontrada, alle prese col Suo spettacolo, dove abbiamo creato "Paura sul Palcoscenico" ( per utilizzare lo stesso titolo dello scherzo andato in onda su canale 5), disturbandola con l'anticipazione delle battute in diretta e terrorizzandola di non farla salire più sul palco..... questa volta abbiamo scelto come vittime persone comuni, come richiesto dalle regole del programma. Lo scherzo in farmacia che vede " un duro momento" presentato all'audizione, da me e papà, concorrenti in coppia, ha già migliaia di visualizzazioni online. In gara, in balia del giudizio di Gene Gnocchi e Valeria Marini" con la presentazione di Teo Mammucari, uno scherzo intitolto " Il dramma della gelosia". Qui la nostra vittima Lidia Scuderi, è stata messa a dura prova...nello scenario di una suite del Castello San Marco, tra i nostri complici il " Duo di Coppe" ( Salvo D'Antone e Diego Strano), insieme a Carmelo Messina, Santo Bosco e Paolo Blanco.

Non sveliamo altro...anticipiamo solo che alle sorprese non c'è mai fine......

"PATERNO'"GIOVEDÌ SU ITALIA 1 NELLA TRASMISSIONE "LO SCHERZO PERFETTO"